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23.06.2020 (13:45)

Замминистра обороны России обсудил сотрудничество с главой военного ведомства Индонезии

23 июня 2020 г. состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Министром обороны Республики Индонезии Прабово Субианто.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы военного и военно­-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.

Справочно. Министр обороны Республики Индонезии будет присутствовать в качестве почетного гостя в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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