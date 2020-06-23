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23.06.2020 (12:55)

Замминистры обороны России и Индии обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества

Сегодня, 23 июня, состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с секретарем обороны (первым заместителем министра обороны Республики Индии) Аджай Кумаром.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнёрства.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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