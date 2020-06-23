23.06.2020 (12:45)

В гвардейскую танковую армию Западного военного округа назначен новый начальник штаба

Командующий гвардейской танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель представил командному составу армии, офицерам штаба, командирам соединений и воинских частей генерал-майора Андрея Колесникова, назначенного начальником штаба – первым заместителем командующего танковой армией.

В настоящее время генерал-майор Андрей Колесников приступил к исполнению служебных обязанностей.

Андрей Борисович Колесников родился 6 февраля 1977 г. в с. Октябрьское Поворинского района Воронежской области. В 1999 г. закончил Казанский филиал Челябинского танкового института, в 2008 г. – Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации, в 2020 г. – Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Проходил военную службу на всех основных должностях от командира танкового взвода до командира дивизии Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа.

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