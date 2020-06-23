23.06.2020 (12:30)

Экипаж подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» выполнил погружение на глубину 190 метров в морском полигоне Балтийского флота

Экипажи боевых кораблей и спасательных судов, морская авиация Балтийского флота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи Л-3 в море дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский».

В рамках отработки плановой курсовой задачи экипаж подводной лодки в районе боевой подготовки Балтийского флота выполнил глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря.

В рамках проведения корабельного учения экипаж ПЛ отрабатывал задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения 190 метров.

В ходе глубоководного погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

После завершения подводной части учения экипаж ПЛ «Петропавловск-Камчатский» осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Учение подводной лодки обеспечивали малый противолодочный корабль «Алексин», базовый тральщик «Леонид Соболев», спасательные и буксирные суда Балтийской военно-морской базы.

Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Серия подлодок 636.3 существенно отличается от прежних «Варшавянок». Обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение. Подводные лодки этого проекта, предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих субмарин – низкий уровень шумности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице