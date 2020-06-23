23.06.2020 (12:15)

В Санкт-Петербурге военнослужащие Западного военного округа поздравили с днём рождения фронтовика персональным концертом

В Санкт-Петербурге военнослужащие Западного военного округа поздравили с днём рождения участника Великой Отечественной войны Игоря Моршана персональным концертом.

Фронтовику исполнилось 93 года, в этот день к подъезду его дома прибыл оркестр и хор, которые исполнили всенародно любимые песни о войне: «Ладога», «Катюша», «День Победы», «Прощание славянки» и другие мелодии. Ветеран вместе с супругой подпевал военнослужащим.

Призванный в 1944 году на фронт Игорь Моршан будучи командиром взвода в 134-ом гвардейском артиллерийском полку участвовал в обороне Ленинграда, освобождал Красное Село, Нарву, Таллин, а 8 июля 1945 года принял участие в параде Победы на Дворцовой площади Ленинграда.

В поздравлении приняли участие коллектив ансамбля песни и пляски Западного военного округа и военный оркестр Военного института физической культуры.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице