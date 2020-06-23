23.06.2020 (12:00)
Снайпера армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают стрельбу на большие дальности
Снайпера армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине начали подготовку к чемпионату Вооружённых Сил Российской Федерации по стрельбе на большие дальности.
Самыми сложными элементами конкурса станут стрельба на максимальные дистанции и стрельба по движущимся мишеням на расстоянии от 600 метров до 2-х километров.
С целью отбора лучших кандидатов, для участия в чемпионате с личным составом стрелковых рот снайперов и разведывательных подразделений армейского корпуса стартовали дневные и ночные тренировки.
В ходе соревнований помимо стрельбы из снайперских винтовок, военнослужащие преодолеют на скорость полосу препятствий, проведут стрельбу из пистолета Макарова, выполнят нормативы по метанию гранат.
Корме того, стрелки будут выполнять задания в составе снайперских пар и снайперских подразделений, поражая большое количество целей в заданных районах на скорость.
По итогам соревнований определятся лучшие команды снайперов, которые получат кубки победителей, а самые меткие стрелки в индивидуальном первенстве войдут в сборную команду, которая представит Восточный военный округ на всероссийском этапе соревнований.