23.06.2020 (11:45)

С начала 2020 года военнослужащим Восточного военного округа выплачено более 3,5 млрд. рублей на жилищную субсидию

С начала 2020 года военнослужащим Восточного военного округа выплачено более 3,5 млрд. рублей в виде жилищных субсидий для приобретения постоянного жилья. Эта сумма позволила выполнить социальные обязательства и решить жилищные вопросы 440 семьям военнослужащих округа.

За этот же период обеспечено служебными жилыми помещениями 2074 военнослужащих, в том числе 64 многодетные семьи. Каждой многодетной семье выделено жилое помещение общей площадью более 80 квадратных метров.

Федеральное государственное казенное учреждение «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России обеспечивает жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 субъектах Российской Федерации.

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