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23.06.2020 (11:30)

Спецназ ВВО в Бурятии приступил к горной подготовке

Военнослужащие отдельного подразделения специального назначения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к специализированной горной подготовке.

Спецназовцы изучат методику скоростной стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, по подвижным и неподвижным целям в гористой местности, как в дневное, так и в ночное время суток.

На занятиях по горной подготовке военнослужащие научатся вязать альпинистские узлы, оборудовать воздушные переправы, преодолевать  препятствия различной сложности, водные преграды в одиночном порядке и в составе подразделений, с использованием экипировки «Ратник», предметов и оборудования альпинистского снаряжения.

Специалисты военно-медицинской службы научат разведчиков оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ушибах и травмах, а также рассмотрят порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

Всего на занятиях задействовано порядка 100 военнослужащих, а также более 30 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка , Спецназ
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