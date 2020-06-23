23.06.2020 (11:15)

Подразделения РХБ защиты ВВО замаскировали район площадью в 5 квадратных километров в Бурятии

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) скрыли свои войска дымовой завесой в рамках тактико-специального учения на полигоне Онохой в Бурятии.

В ходе учения подразделения АЭП выполнили задачи по постановке аэрозольной завесы пункта управления и района дислокации войск с использованием спецмашин ТДА-2М, которые, в общей сложности, замаскировали район площадью в 5 квадратных километров. При этом личный состав, вооружение, военная техника и объекты военной инфраструктуры полигона оказались внутри непросматриваемой завесы и были полностью защищены от визуального и оптического обнаружения условного противника, как с земли, так и с воздуха.

Кроме того, расчеты РХБ разведки и специальной обработки провели мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы с отработкой вопросов дегазации и дезинфекции техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Занятия проводились в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой, как в дневное, так и в ночное время суток.

К занятиям было привлечено около 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения и специальной техники подразделения РХБ защиты общевойскового объединения.

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