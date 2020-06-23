23.06.2020 (11:00)

Военнослужащие Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил приняли участие в памятных мероприятиях

В Московской области в объединении противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби.

В них приняли участие около тысячи военнослужащих объединения ПВО-ПРО.

В подчиненных соединениях и воинских частях армии были организованы акции «Свеча памяти» и «Минута молчания», митинги с возложением цветов и гирлянд, встречи с ветеранами, просмотр документальных фильмов о начале Великой Отечественной войны.

Помимо военнослужащих в мероприятиях приняли участие члены их семей, родные и близкие, а также почетные гости и представители религиозных конфессий.

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