23.06.2020 (11:00)
Военнослужащие Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил приняли участие в памятных мероприятиях
В Московской области в объединении противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби.
В них приняли участие около тысячи военнослужащих объединения ПВО-ПРО.
В подчиненных соединениях и воинских частях армии были организованы акции «Свеча памяти» и «Минута молчания», митинги с возложением цветов и гирлянд, встречи с ветеранами, просмотр документальных фильмов о начале Великой Отечественной войны.
Помимо военнослужащих в мероприятиях приняли участие члены их семей, родные и близкие, а также почетные гости и представители религиозных конфессий.
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