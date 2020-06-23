23.06.2020 (10:45)

В Астрахани военнослужащие Центра ВКС почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Астрахани военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.

В частности, накануне в 4 часа утра в рамках акции «Свеча памяти» офицеры почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

После этого состоялось возложение цветов и гирлянд к памятникам Героям.

В мероприятиях приняли участие начальник Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС генерал-майор Алексей Ротько, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, руководство городской администрации, представители патриотических и общественных организаций.

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