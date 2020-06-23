23.06.2020 (10:30)
Снайперы ЦВО провели учение по борьбе с низколетящей авиацией под Самарой
Снайперские подразделения Центрального военного округа провели учение по борьбе с низколетящей авиацией и беспилотными летательными аппаратами в Самарской области. Практические действия проходили на Рощинском полигоне.
По замыслу, условный противник пытался авиаударом уничтожить пару самолетов-разведчиков Су-24МР, находящихся на полевом аэродроме. Снайперские пары, оснащенные винтовками СВД и АСВК, организовали огневую засаду и уничтожили экипажи летящих вертолетов условного противника.
Кроме того, снайперы выполнили более 80 задач по уничтожению низколетящих беспилотников условного противника, отработали технику скрытного передвижения и оборудование позиций для ведения огня.
В учении приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.