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23.06.2020 (10:30)

Снайперы ЦВО провели учение по борьбе с низколетящей авиацией под Самарой

Снайперские подразделения Центрального военного округа провели учение по борьбе с низколетящей авиацией и беспилотными летательными аппаратами в Самарской области. Практические действия проходили на Рощинском полигоне.

По замыслу, условный противник пытался авиаударом уничтожить пару самолетов-разведчиков Су-24МР, находящихся на полевом аэродроме. Снайперские пары, оснащенные винтовками СВД и АСВК, организовали огневую засаду и уничтожили экипажи летящих вертолетов условного противника.

Кроме того, снайперы выполнили более 80 задач по уничтожению низколетящих беспилотников условного противника, отработали технику скрытного передвижения и оборудование позиций для ведения огня.

В учении приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
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