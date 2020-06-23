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23.06.2020 (10:00)

Экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации Черноморского флота учились уничтожать в море корабли условного противника

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) провели учение по нанесению бомбового удара по кораблям условного противника в Чёрном море.

В ходе учения расчёты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море надводные корабли условного противника.

Данные, полученные от БпЛА, были переданы бомбардировщикам для применения бомбового оружия по морским целям.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по условному противнику с выполнением практического бомбометания авиабомбами ОФАБ-250-270. В качестве цели был использован морской корабельный щит-мишень.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Морская авиация , Самолеты , Южный военный округ , Боевая подготовка
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