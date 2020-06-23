23.06.2020 (09:45)

Механизированная колонна техники на параде Победы в Новороссийске будет увеличена на 20 единиц

24 июня в городе-герое Новороссийске состав механизированной колонны техники, задействованной в параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет пополнен более 20-ю единицами военной техники.

Ранее в параде планировалось задействовать около 30 единиц техники подразделений Черноморского флота (ЧФ), Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Решение об изменении состава парадной колонны было принято для увеличения зрелищности юбилейного мероприятия.

24 июня в механизированной колонне парада будут представлены более 50 машин объединений и соединений, дислоцированных в Новороссийском гарнизоне, в том числе: береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», противокорабельные самоходные артиллерийские комплексы «Берег», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», боевые машины десанта БМД-2, специальные автомобили подразделений военной автомобильной инспекции (ВАИ), военной полиции Южного военного округа и другая современная военная техника

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