23.06.2020 (09:30)

Во Владикавказе провели репетицию парада Победы с привлечением военной техники и авиации ЮВО

Парадные расчеты 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе провели тренировку парада с привлечением военной техники воинских частей Владикавказского гарнизона и авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.

Репетиция прошла на площади Свободы под руководством командующего 58-й ордена Суворова общевойсковой армией ЮВО генерал-майора Сергея Рыжкова.

В мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек, было задействовано 47 единиц военной техники. В парадном строю прошли знаменные группы Государственного флага Российской Федерации, копий Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации, рота почетного караула в форме одежды трех видов Вооруженных Сил, парадный расчет управления 58-й армии ЮВО, сводные роты и батальоны соединений и частей армии, расположенные в границах Владикавказского гарнизона, парадный расчет Северо-Кавказского Суворовского училища, а также парадный расчет от Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Также в воздушной части парада задействована авиационная группа 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО: экипажи ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор», каждого по две единицы.

В составе механизированной колонны проследовали танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, пассажирские автомобили ГАЗ-3102 «Волга», многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», Урал-4320 с 120-мм минометом 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», автомобили УАЗ «Патриот», ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г».

Военный парад во Владикавказе состоится 24 июня в 10:00 по местному времени.

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