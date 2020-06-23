23.06.2020 (09:15)

На гусеничную технику, задействованную в параде Победы во Владикавказе, наденут специальные резиновые накладки

На параде Победы во Владикавказе в Северной Осетии впервые проедет военная техника 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) с резиновыми защитными накладками на гусеницах, исключающими соприкосновение металлических звеньев с дорожным покрытием.

Резиновые защитные накладки наденут на танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3 мотострелкового соединения ЮВО в целях сохранности покрытия городских улиц и главной площади Владикавказа. Транспортировка всей гусеничной техники к месту проведения парада и обратно в пункты хранения осуществляется на тралах, буксируемых колёсными тягачами.

В механизированную колонну в этом году включены танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, пассажирские автомобили ГАЗ-3102 «Волга», многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», «Урал-4320» со 120-мм минометом 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», автомобили УАЗ «Патриот», ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г».

В параде примет участие более 1,1 тыс. человек, включая знаменные группы, роты почетного караула, парадный расчет управления 58-й армии ЮВО, сводные роты и батальоны соединений и частей армии ЮВО, расположенные в границах Владикавказского гарнизона, парадный расчет Северо-Кавказского Суворовского училища, а также парадный расчет от Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ. Кроме того, по центральной площади Свободы во Владикавказе впервые пройдет парадный расчет курсантов военного учебного центра при Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова.

Подразделения РХБ защиты объединения регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада. Военные медики обеспечивают выполнение всех противоэпидемиологических мероприятий в процессе тренировок, организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников к параду. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

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