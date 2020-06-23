23.06.2020 (09:00)

На военном параде 24 июня в Ставрополе развернут самую большую в мире копию Знамени Победы

В Ставрополе на параде Победы 24 июня учащиеся общеобразовательных школ города развернут самую большую в мире копию Знамени Победы площадью около 15 тыс. кв. м.

Знамя было сшито по инициативе администрации города Ставрополя и в дальнейшем будет использовано для проведения военно-патриотических мероприятий. На параде Победы знамя развернут лучшие ученики школ и активисты юнармейских отрядов города.

24 июня по центральной площади города в парадном строю пройдут сводные роты и батальоны из числа военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), ВДВ, МЧС, внутренних войск МВД, академий ФСБ и МВД, а также воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища. Всего более 1,7 тыс. человек.

В механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», танки Т-72Б3, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Также впервые в параде примут участие лошади горных вьючных пород из Карачаево-Черкесии.

Справочно:

Знамя Победы является официальным символом Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта после ожесточенных боев был водружен над Рейхстагом. Его водрузили на скульптуре конного рыцаря, кайзера Вильгельма, по приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковника Федора Зинченко разведчики сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, которых сопровождали лейтенант Алексей Берест и автоматчики из роты старшего сержанта Ильи Сьянова.

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