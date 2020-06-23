23.06.2020 (08:45)

В Волгограде военнослужащие ЮВО досрочно проголосуют по поправкам в Конституцию РФ

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) досрочно проголосуют в Волгограде по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

Голосование будет проведено на двух выездных избирательных участках, которые развернут на территории соединения, и военнослужащим по призыву не придется покидать территорию воинской части.

Процесс голосования будет организован в соответствии со всеми эпидемиологическими требованиями, соблюдением социальной дистанции, участникам выдадут маски, перчатки и индивидуальные ручки.

Досрочное голосование проводится с целью реализации своего конституционного права гражданами, которые не смогут присутствовать 1 июля на своём избирательном участке в связи с исполнением служебных обязанностей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля.

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