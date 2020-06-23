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23.06.2020 (08:30)

По улицам городов и сел Абхазии военнослужащие ЮВО проедут под песни военных лет

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проедут на грузовом автомобиле по улицам городов под песни военных лет.

24 июня по улицам Гудаутского района в 9 часов утра начнет курсировать КамАЗ российской военной базы, в котором будут находиться военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с копиями Знамен Победы и российским флагом. Во время движения с бортов автомобиля прозвучат легендарные песни военных лет: «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.

Планируется, что по опыту проведения акции 9 мая с.г. к военному автомобилю примкнет большое количество гражданских автомобилей жителей и гостей Абхазии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады , 9 мая , Абхазия
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