23.06.2020 (08:15)

Военнослужащие Ставропольского гарнизона получили возможность отдохнуть перед военным парадом Победы

В Ставропольском крае командование воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО) организовало для личного состава парадных расчетов выходной день.

На территории воинских частей и в общежитиях у военнослужащих есть возможность заниматься спортом, спортивными играми, просмотром телепередач. В каждом общежитии из расчета на 100 человек имеется библиотека с популярными литературными произведениями отечественной и зарубежной классики.

С начала июня личный состав парадных расчетов тренировался в пунктах постоянной дислокации по одиночной строевой подготовке, по шеренгам, а также в составе парадных рот и батальонов на аэродроме Холодногорский.

По приблизительным подсчетам каждый участник военного парада Победы за время тренировок прошел строевым шагом расстояние около 50 километров.

24 июня по центральной площади города в парадном строю пройдут сводные роты и батальоны из числа военнослужащих ЮВО, ВДВ, МЧС, внутренних войск МВД, академий ФСБ и МВД, а также воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища.

В механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», танки Т-72Б3, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Также впервые в параде примут участие лошади горных вьючных пород из Карачаево-Черкесии.

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