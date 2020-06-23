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23.06.2020 (08:00)

Зенитчики на Алтае отразили воздушную атаку условного противника при помощи «Вербы»

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, во время учений отразили атаку ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба».

По разведданным «противник» планировал нанести удар с воздуха по колонне военной технике во время совершения марша с помощью ударных беспилотников. Вражеские летательные аппараты были обнаружены расчетами ПЗРК «Верба» на расстоянии 80 км. Автоматизированная система управления (АСУ) комплекса провела определение параметров полета воздушных объектов и распределила цели между зенитчиками, а также установила лучший азимут для стрельбы. Воздушные цели были успешно уничтожены на дистанциях от 3000 до 6000 метров и на высоте до 3500 метров. Отработка учебно-боевой задачи выполнялась без расхода боеприпасов.

В учениях было задействовано свыше 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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