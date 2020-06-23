23.06.2020 (07:55)

Военнослужащие ЦВО аэрозолями скрыли позиции «Искандеров» на учении под Оренбургом

Военнослужащие аэрозольного подразделения Центрального военного округа под термодымовой завесой скрыли позиции оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» на учении в Оренбургской области. Практические действия проходили на Тоцком полигоне.

По замыслу, разведка сообщила о готовящемся противником оперативном ответном ударе по позициям «Искандеров», которые ранее нанесли точечное поражение командному пункту и узлу связи противника.

Аэрозольщики с помощью машин ТДА-3 установили завесу на площади около 2 квадратных километров и скрыли смену позиций ракетных комплексов от авиаударов условного противника.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих и более 70 единиц военной и специальной техники.

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