23.06.2020 (04:20)

На Камчатке состоялась генеральная репетиция торжественного прохождения войск, посвященного Дню Победы

Военнослужащие Петропавловск-Камчатского территориального гарнизона провели генеральную репетицию торжественного прохождения в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Шествие парадных расчетов состоялось на военном аэродроме смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке в городе Елизово.

В прохождении приняли участие около 900 военнослужащих частей и соединений Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС), военнослужащих Пограничных войск ФСБ РФ по Восточному арктическому району, курсантов военно-учебного центра при Камчатском Государственном техническом университете.

Кроме участия в торжественном прохождении на Камчатке, военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных Сил Тихоокеанского флота примут участие в параде Победы, который пройдет 24 июня в городе Хабаровске. В этом году более 200 военнослужащих с Камчатки пройдут в составе парадных расчетов Восточного военного округа.

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