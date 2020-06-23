23.06.2020 (06:30)

В Нижнем Новгороде состоялась генеральная репетиция торжественного шествия «Марш Победы» на Нижневолжской набережной

В Нижнем Новгороде состоялась генеральная репетиция торжественного шествия «Марш Победы» на Нижневолжской набережной в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняло участие более 70 единиц бронетехники и порядка 1 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона.

В ходе тренировки, военнослужащие в составе расчётов отработали выполнение строевых приёмов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе передвижения, выполнение элементов торжественного марша.

В механизированной колонне были представлены свыше 70 единиц исторической, новейшей военной и специальной техники, марш открывает танк Т-34, затем следуют танки Т-72Б3, бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, минометный комплекс «Сани», самоходная гаубица «Мста-С», разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6.

В ходе тренировки соблюдался комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты танковой армии ЗВО дезинфицировали предназначенные для перевозки личного состава транспортные средства, помещения для проживания, все участники тренировки находились под пристальным наблюдением военных медиков и прошли многоразовую термометрию.

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