23.06.2020 (06:00)

Салютный дивизион ЗВО произведет артиллерийский салют в Москве 24 июня

Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. Маршала артиллерии Владимира Михалкина произведет праздничный артиллерийский салют в Москве 24 июня.

В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо столицы в течение 15 минут из 40 салютных установок украсит порядка 10 тыс. фейерверочных выстрелов. Из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны расчеты произведет 30 залпов.

В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили диаметре 300 метров. Запуск фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.

Всего 60 единиц техники будет задействовано для проведения салюта в Москве 24 июня.

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