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23.06.2020 (05:00)

Экипажи дальней авиации выполнили практические пуски крылатых ракет в ходе летно-тактического учения

В Калужской области прошло летно-тактическое учение с экипажами дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

В ходе учения летчики дальней авиации отработали задачи организации дежурства в воздухе в заданном районе, а так же выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования по назначенным целям на полигоне.

«Летно-тактическое учение проводилось по плану боевой подготовки. Личный состав подготовил авиационную технику, средства поражения. Экипажи выполнили пуски крылатых ракет по заданным целям, уничтожив их. Все экипажи произвели посадку на аэродроме базирования без замечаний» - подчеркнул командир авиационного полка полковник Вадим Белослюдцев.

Всего в полетах в рамках учения было задействовано около 10 единиц авиационной техники, а также свыше 30 единиц автомобильной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС , ВВС
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