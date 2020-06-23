23.06.2020 (00:30)

В День памяти и скорби военнослужащие Воздушно-десантных войск приняли участие в возложении венков к воинским мемориалам

22 июня с.г. в День памяти и скорби военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) вспоминали воинов, отдавших жизнь за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В этот день во всех соединениях и воинских частях ВДВ прошли памятные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориальным комплексам и памятникам погибших воинов, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

В Тульском, Ивановском и Костромском гарнизонах военнослужащие Тульского и Ивановского гвардейских воздушно-десантных соединений приняли участие в церемониях возложения венков к Вечному огню в городе-герое Туле, у мемориала Героям обороны Тулы, а также в городах Иваново и Кострома.

Мероприятия проведены совместно с руководителями субъектов Российской Федерации и местных органов самоуправления.

В Камышинском отдельном гвардейском Донском казачьем соединении воины-десантники возложили гирлянду памяти к Вечному огню у мемориала «Братское захоронение воинов, умерших от ран в госпиталях на территории Камышинского района в период Сталинградской битвы».

В годы Великой Отечественной войны Камышин был тыловым городом, где располагались 36 прифронтовых военных эвакогоспиталей. Мемориальное воинское кладбище – место захоронения 2520 бойцов, умерших в госпиталях от ран. Имена погибших воинов высечены на стенах памятного воинского мемориала.

Гвардейцы-десантники чтут память воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны.

Также почтили память павших воинов и в других городах по местам дислокации соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск.

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