23.06.2020 (00:30)

Практический этап всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» пройдет в июле под Рязанью

Всеармейский этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020» пройдет в июле в Рязанской области.

В нем примут участие более 50 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, которые прошли отбор в соединения, объединениях Воздушно-космических сил и в военных округах.

Для проведения всеармейского конкурса будут задействованы аэродромы в Рязанской, Калужской и Брянской областях, а также полигон Дубровичи под Рязанью.

На полигоне, на котором пройдет практическая часть соревнований, в настоящий момент завершена подготовка мишенного поля и объектов инфраструктуры. В частности, для каждого из конкурсантов расставлены персональные мишени, обозначающие технику условного противника, и зачетные зоны, при попадании в которые летный состав получает соответствующие баллы. Помимо этого, на полигоне представлены 12 типов целей (тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени), включая аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники.

Всего в отборочных этапах конкурса «Авиадартс-2020» приняли участие более 200 экипажей ВКС России.

Для обеспечения соревнований было задействовано более 30 аэродромов и свыше 150 единиц авиационной техники 15 типов, включая истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н и Ка-52 и другие.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице