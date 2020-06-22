22.06.2020 (22:15)

Военнослужащие войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации в День памяти и скорби приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»

22 июня 2020 г. возле мемориала погибшим воинам в деревне Акулово Одинцовского района Московской области состоялась патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная подвигу 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта и 26-й отдельной Краснознаменной роты тяжелых фугасных огнеметов в битве за Москву в ноябре-декабре 1941 года.

В акции приняли участие представители войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, ветераны войск РХБ защиты, представители администрации городского поселения Кубинка.

Участники акции почтили минутой молчания память славных воинов и возложили цветы к памятнику погибшим героям-защитникам Москвы.

На мемориале похоронено и перезахоронено 211 известных и 10 безымянных воинов погибших в период боевых действий 1941 – 1942 годов.

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