22.06.2020 (22:00)

В Йошкар-Оле состоялась совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны

В городе Йошкар-Ола на главной площади города состоялась совместная тренировка пеших расчетов и парадного строя механизированной колонны к торжественному шествию, приуроченном к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.

К участию в торжественном шествии допущены военнослужащие с иммунитетом к CoViD-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Тренировка военного парада проведена в средствах индивидуальной защиты - перчатки и маски. Военнослужащие подразделений РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию всех транспортных средств, задействованных для доставки парадного расчёта.

К торжественному шествию на главной площади города готовится пешая колонна, сформирована из более 10 парадных расчётов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты Йошкар-Олинского ракетного соединения.

В единой механизированной колонне прошла современная военная и специальная техника Йошкар-Олинского ракетного соединения, среди них, машины обеспечения боевого дежурства, машины инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», бронеавтомобиль «Выстрел», бронетранспортёры и другая колёсная техника.

Кроме того, впервые в прохождении войск торжественным маршем приняли участие военнослужащие со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и 76-мм дивизионные пушки образца 1942 года ЗиС-3.

Всего в тренировке приняли участие более 1000 военнослужащих ракетного соединения и более 50 единиц военной и специальной техники.

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