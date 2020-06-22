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22.06.2020 (21:05)

Командующий 41 общевойсковой армии возложил цветы к Вечному огню у монумента Славы в Новосибирске

Командующий 41 общевойсковой армии генерал-майор Яков Резанцев принял участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню монумента Славы памятнику сибирякам – участникам Великой Отечественной войны в Новосибирске.

В торжественном мероприятии также приняли участие губернатор Новосибирской области и мэр города Новосибирска, представители руководства области и города. Все присутствующие почтили память погибших в военные годы в ходе общероссийской акции «Минута молчания», после чего возложили цветы к Вечному огню монумента Славы.

Торжественное мероприятие по возложению венков проведено в День памяти и скорби. В этот день 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики вероломно напали на СССР.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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