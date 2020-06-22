22.06.2020 (21:02)

В Уфе состоялась церемония возложения цветов и венков к Мемориалу памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби в Уфе состоялась церемония возложения цветов и венков к Мемориалу памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны на Сергиевском кладбище.

В мероприятии приняли участие военный комиссар региона Игорь Харченко, инспектор Центрального военного округа Владимир Трофимов, представители правительства и ветераны военной службы. Минутой молчания почтили воинов погибших на полях сражений.

«В годы Великой Отечественной войны из республики Башкортостан на фронт ушли более 700 тысяч молодых людей. Все они сражались за мир на земле. И сегодня, в День памяти и скорби, хочется всем нам пожелать мирного неба над головой и всех благ», - сказал Игорь Харченко.

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