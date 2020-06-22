22.06.2020 (21:00)
В Самаре военнослужащие возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы
Сегодня в Самаре военнослужащие в память о погибших в Великой Отечественной войне возложили цветы и венки к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.
В памятной церемонии приняли участие представители командования 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, руководство Самарской области, ветераны локальных конфликтов и Вооруженных Сил РФ, представители общественных организаций и жители города.
Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.
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