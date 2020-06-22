22.06.2020 (19:45)

В городе Гусев прошла генеральная репетиция торжественного прохождения войск и военной техники

На центральной площади города Гусев под руководством командира армейского корпуса Балтийского флота генерал-майора Андрея Рузинского прошла генеральная репетиция торжественного прохождения войск и военной техники в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Репетиция стала завершающей в рамках подготовки войск Гусевского гарнизона к прохождению, которое состоится 24 июня. Это будет уже пятое прохождение военнослужащих и военной техники армейского корпуса Балтийского флота, который был образован 1 апреля 2016 года.

Всего в преддверии 24 июня с участниками торжественного прохождения в Гусеве до генеральной репетиции было проведено 4 тренировки на территории центральной площади города.

В генеральной репетиции приняли участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники общевойскового объединения.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты участников парадных расчетов с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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