22.06.2020 (18:55)

Североморцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания

Сегодня в 12 часов 15 минут на Северном флоте прошла минута молчания в память о соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На кораблях, подводных лодках и судах обеспечения были приспущены флаги и на полную мощность включены корабельные «сирены» и «тифоны». В военном городке главной базы Северного флота североморцы возложили венки к памятнику погибшим морякам надводных кораблей.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом почтили память павших в годы войны минутой молчания в Долине Славы. Они возложили цветы к монументу Скорбящая мать и приняли участие в акции – «Сад Памяти».

Каждый из её участников должен был посадить дерево или кустарник в честь 75-летия Великой Победы Советского народа над гитлеровским фашизмом.

Было посажено 75 растений.

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