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22.06.2020 (20:00)

Вопросы эксплуатации перспективных средств связи рассмотрят на форуме «АРМИЯ-2020»

Специалисты органов военного управления, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, предприятий промышленности и бизнес-сообщества за круглым столом обсудят основные направления развития и совершенствования эксплуатационного обслуживания, а также особенности организации технической поддержки перспективных систем и средств связи.

Ожидается, что в ходе дискуссии будут подготовлены предложения по применению существующих и перспективных технологий диагностики и контроля средств связи в интересах обороны и безопасности государства, а также определены механизмы межведомственного взаимодействия при решении вопросов развития и совершенствования системы технического обслуживания и ремонта средств связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

Организаторами мероприятия выступают Главное управление связи Вооруженных Сил Российской Федерации и ФГБУ «16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт» Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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