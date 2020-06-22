22.06.2020 (18:17)

Проект «Живая Память»

22 июня 2020 года в день Памяти и скорби на территории Федерального военного мемориального кладбища состоялось возложение венка к могиле Неизвестного Солдата и дан старт проекту «Живая память».

В ходе мероприятия также состоялось открытие аллеи «Живая память» и высадка аллеи «Сирень Победы».

Участники «Живой Памяти» как в России, так и за рубежом по каналам видеоконференцсвязи вышли в прямой эфир, была объявлена Всероссийская минута молчания, прошедшая под удары метронома.

Возложение венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата прошло и в других городах, а также на братских могилах и мемориалах.

В настоящее время к Проекту продолжают присоединяться общественные организации, молодежные коллективы студентов и школьников, представители органов исполнительной власти и иные граждане со всех регионов Российской Федерации, а также зарубежные партнеры и участники, которые искренне заинтересованы в сохранении памяти о подвиге народа-победителя, который внес ключевой вклад в Победу над врагом в 1945 году.

В мероприятии также приняли участие председатель Центрального совета ветеранов Тыла Вооруженных Сил генерал-майор запаса Александр Артемов и священник храма «Богоявления Господня» отец Леонид.

Акция проводится при поддержке Минобороны России.

Учредителем проекта выступил Благотворительный фонд «Достойная память».

Организаторы: Управление Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, ФГБУ «Федеральное военное мемориальное кладбище», Общероссийская организация «Офицеры России», Всероссийское общественное движение «Матери России».

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