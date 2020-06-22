22.06.2020 (18:26)

Командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО принял участие в возложении цветов к братской могиле в Новочеркасске

Сегодня, в День памяти и скорби, военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в возложении венков к воинским мемориалам.

Командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Андрей Сычевой торжественно возложил цветы к мемориалу «Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны» в Новочеркасске.

Совместно с командующим 8-й ОА в церемонии возложения приняли участие представители администрации Новочеркасска и настоятель Михаило-Архангельского храма г. Новочеркасск протоиерей Олег Добринский.

Память героев войны почтили минутой молчания, после которой под Государственный гимн РФ грянул оружейный салют.

По завершении церемонии военнослужащие символично передали из рук в руки свечу памяти.

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