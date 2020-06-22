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22.06.2020 (10:00)

В Хабаровске военнослужащие ВВО приняли участие во всероссийской акции «Свеча Памяти»

Заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков и военнослужащие Хабаровского гарнизона приняли участие во всероссийской военно-патриотической акции «Свеча памяти», посвященной 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В ходе акции представители духовенства Спасо-Преображенского собора совершили заупокойную литию по павшим в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в краевой столице состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.  На мемориале «Вечный огонь» прошла торжественная церемония возложения венка и цветов. Участие в ней приняли заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, другие официальные лица, а также военнослужащие роты почетного караула и военный оркестр штаба округа.

Перед началом мероприятия волонтеры вручили почетным гостям лампады с зажжёнными свечами.

После возложения церемониального венка и минуты молчания военнослужащие роты почетного караула в сопровождении оркестра прошли торжественным маршем перед гостями.

Памятное мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер по недопущению заноса и распространения вирусных заболеваний.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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