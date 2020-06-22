22.06.2020 (18:04)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО возложили более 5,5 тыс. цветов в Центрально-Черноземном регионе в память о погибших в Великой Отечественной войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЗВО возложили цветы в Центрально-Черноземном регионе в память о погибших в ВОВ

Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа возложили более 5,5 тысяч цветов в память о погибших в Великой Отечественной войне в День памяти и скорби 22 июня.

В мероприятии приняли участие военнослужащие общевойсковой армии ЗВО, Военно-воздушной академии ВКС РФ, а также представители органов власти, местного самоуправления, общественных организаций и совета ветеранов.

«Спустя 75 лет военнослужащие общевойсковой армии ЗВО отдают воинские почести защитникам своего Отечества. Мы с честью будем нести наш воинский долг и будем помнить ратные подвиги. Низко склоняем головы, свято чтим память о них», – заявил начальник штаба гвардейской общевойсковой армии ЗВО генерал-майор Николай Терещенко.

В День памяти и скорби в 4 утра были отданы воинские почести, а также возложены цветы, венки к Вечному огню возле мемориального комплекса на «Площади Победы» в Воронеже. Память погибших героев почтили минутой молчания не только в Воронежской, но и в Смоленской, Белгородской, Курской, Тамбовской, Брянской областях, а также в подмосковной Коломне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице