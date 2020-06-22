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22.06.2020 (18:00)

Члены Коллегии Минобороны России возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата

Сегодня, в День памяти и скорби, члены Коллегии Минобороны России возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

В церемонии приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации – члены Коллегии Министерства обороны Российской Федерации и ветераны-фронтовики.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

В этот день мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех гарнизонах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества
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