22.06.2020 (18:00)
Члены Коллегии Минобороны России возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата
Сегодня, в День памяти и скорби, члены Коллегии Минобороны России возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
В церемонии приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации – члены Коллегии Министерства обороны Российской Федерации и ветераны-фронтовики.
Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.
В этот день мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех гарнизонах Вооруженных Сил Российской Федерации.
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