Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.06.2020 (17:47)

Более 10 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»

На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской, Ярославской областей в местах дислокации соединений и воинских частей гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа военнослужащие приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».

В ночь на 22 июня ровно в 4 часа утра военнослужащие суточного наряда в спальных расположениях зажгли установленные в окнах свечи в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

На территории главного храма Вооруженных Сил России в Алабине командующий гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель возложил цветы на церемонии открытия храма и также зажег свечу в знак памяти и скорби.

Всего в акции приняло участие более 10 тыс. военнослужащих гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Краснодарском училище летчиков прошла уникальная акция «Свеча памяти»
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в акции «Свеча памяти»
Российские летчики пролетят в небе над Таджикистаном с портретами фронтовиков
Командующий ЦВО принял участие в открытии памятной доски, посвященной работникам Уралмаша, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны

Метки:
Танки , Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false