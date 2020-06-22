22.06.2020 (17:47)

Более 10 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»

На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской, Ярославской областей в местах дислокации соединений и воинских частей гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа военнослужащие приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».

В ночь на 22 июня ровно в 4 часа утра военнослужащие суточного наряда в спальных расположениях зажгли установленные в окнах свечи в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

На территории главного храма Вооруженных Сил России в Алабине командующий гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель возложил цветы на церемонии открытия храма и также зажег свечу в знак памяти и скорби.

Всего в акции приняло участие более 10 тыс. военнослужащих гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице