22.06.2020 (17:47)
Более 10 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»
На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской, Ярославской областей в местах дислокации соединений и воинских частей гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа военнослужащие приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».
В ночь на 22 июня ровно в 4 часа утра военнослужащие суточного наряда в спальных расположениях зажгли установленные в окнах свечи в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.
На территории главного храма Вооруженных Сил России в Алабине командующий гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель возложил цветы на церемонии открытия храма и также зажег свечу в знак памяти и скорби.
Всего в акции приняло участие более 10 тыс. военнослужащих гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.