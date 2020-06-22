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22.06.2020 (17:42)

На российской военной базе в Таджикистане прошли мероприятия Дня памяти и скорби

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане в День памяти и скорби почтили память ветеранов Великой Отечественной войны, павших на полях сражения с немецкими захватчиками.

У мемориального комплекса на аллее Славы Героев состоялся митинг, в ходе которого военнослужащие помянули павших воинов 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии минутой молчания. Командование мотострелкового соединения с офицерами управления приняло участие в церемонии возложения венков и цветов Вечному огню.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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