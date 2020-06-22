22.06.2020 (17:33)
Легендарный танк Т-34 задействован в тренировках торжественного шествия в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде легендарный танк Т-34 задействован в тренировках торжественного шествия в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.
Лучший танковый экипаж Западного военного округа прошел специальное переобучение для управления исторической техникой. Перед тренировкой танк прошел полное сервисное обслуживание с заменой всех расходных деталей и материалов.
Также в рамках торжественного шествия пешей и механизированной колонны в Нижнем Новгороде пройдет исторический грузовик ГАЗ-АА («полуторка»), советский армейский внедорожник ГАЗ-67, современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».
Всего в торжественном шествии 24 июня в Нижнем Новгороде будет задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 150 единиц вооружения и военной техники Западного военного округа.