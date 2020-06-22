22.06.2020 (17:29)

В Ленинградской области более 4 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО зажгли «Свечи памяти»

В День памяти и скорби на территории соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более 4 тысяч военнослужащих приняли участие в общенациональной акции «Свеча памяти», посвященной трагическим событиям начала Великой Отечественной войны.

22 июня специалисты мотострелковых, инженерно-саперных, артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений зажгли свечи в память о советских воинах. Кроме того, в акции приняли участие и члены семей военнослужащих.

Мероприятия были проведены без нарушений эпидемиологической обстановки. Личный состав, принявший участие в акции, находился в медицинских масках и перчатках, а в местах проведения акции расчеты АРС-14КМ провели специальную обработку территории.

Также военнослужащие объединения почтили память воинов Великой Отечественной на воинских захоронениях и мемориалах, расположенных в местах дислокации соединений и воинских частей в Лужском, Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах Ленинградской области.

Всероссийская акция «Свеча памяти» проводится 22 июня во всех городах Российской Федерации и направлена на сохранение памяти о событиях начала Великой Отечественной войны июня 1941-го года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице