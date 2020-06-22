22.06.2020 (17:26)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели завершающий этап конкурса среди медиков

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели завершающий этап конкурса среди специалистов медицинской службы ОГРВ ПРРМ.

В рамках этапа более 10 медикам необходимо было продемонстрировать навыки владение оружием.

По условиям состязания, военнослужащие выполняли стрельбу из АК-74 по грудной фигуре с кругами на расстоянии 100 метров. Каждый военнослужащий выполнял 10 выстрелов из положения лёжа. Победителем этапа стал военнослужащий, набравший наибольшее количество баллов.

По завершении заключительного этапа судейская комиссия определила лучших специалистов медицинской службы, которые представят ОГРВ ПРРМ на соревнованиях среди силовых ведомств региона.

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