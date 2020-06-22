22.06.2020 (17:21)

В Посольстве России в Китае прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби

День памяти и скорби в Посольстве России в Китае дипломаты начали с минуты молчания, преклонив головы в память обо всех погибших в боях, замученных в фашистском плену, умерших от голода и лишений в годы Великой Отечественной войны. Чрезвычайный и Полномочный Посол России

в Китае А.И.Денисов отметил, что трагическая дата 22 июня 1941 года разделила жизнь советских людей на «до» и «после». Потери, которые понесла наша Родина, беспрецедентны по масштабу и последствиям: были разрушены сотни городов и тысячи предприятий, война забрала 27 миллионов жизней наших соотечественников.

В память о жертвах Великой Отечественной войны у Поклонного креста на территории Посольства была совершена заупокойная лития.

Уже более десяти лет подряд в России и за рубежом в этот день зажигаются миллионы свечей в память о тех, кто навсегда остался на полях той войны. Стартовав в 2009 г. на Воробьевых горах в Москве, мемориальная акция «Свеча памяти» стала международной – 22 июня поминальные свечи горят в Казахстане, Белоруссии, Армении, Германии, США, Сирии и других странах мира. В этом году акция «Свеча памяти» впервые прошла и на китайской земле. Мероприятие было организовано сотрудниками Российского культурного центра в Пекине при участии Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы) в КНР.

Также был организован просмотр документального фильма «22 июня 1941 г.» – первого фильма документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» режиссера и фронтового кинооператора Р.Кармена, прошла выставка работ китайских художников, посвященная героической борьбе советского народа с гитлеровским фашизмом.

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