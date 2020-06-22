22.06.2020 (17:13)

Творческая группа ЦОК ВКС представила программу «Салют Победы!» для участников парада на Красной площади

В военном клубе на территории полигона Алабино творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил представила концертную программу «Салют Победы!», подготовленную для парадных расчетов, принимающих участие в военном параде на Красной площади.

«24 июня на Красной Площади состоится парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня, дорогие участники юбилейного Парада, мы дарим Вам наши творческие подарки», – обратился с такими словами в начале концерта начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил заслуженный работник культуры Владимир Лужбин.

Открывала концертную программу лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Карасева. С музыкальным поздравлением для курсантов Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина выступила заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина. Высокое исполнительское вокальное мастерство продемонстрировал лауреат всероссийских и международных конкурсов Николай Гориантов.

В концерте также приняли участие артисты творческой группы: лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Лашманов, Маргарита Князева, Виталий Марков, Сергей Котков, солист оркестра Военно-воздушной академии Вячеслав Митрофанов. В их исполнении прозвучали песни о любви, патриотизме, верности и других светлых человеческих чувствах. Зрители, встречавшие каждое выступление аплодисментами, по достоинству оценили интерактивную манеру исполнения артистов и активно им подпевали.

Концертную программу вела администратор управления Анастасия Карасева и заведующий методическим кабинетом Сергей Лашманов.

В заключение концерта добрые слова в адрес творческой группы Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил высказал со сцены от имени руководящего состава Военно-воздушной академии полковник Сергей Логойда, вручивший артистам благодарственные письма.

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