22.06.2020 (17:05)

Военнослужащие ЮВО во Владикавказе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в акции «Свеча памяти» и возложили венки к Вечному огню у Мемориала воинской славы во Владикавказе в рамках Дня памяти и скорби.

В 4 часа утра на плацу мотострелкового соединения ЮВО во Владикавказе военнослужащие и юнармейцы зажгли свечи и почтили минутой молчания память воинов, павших за Родину. Траурный молебен в храме-часовне Всех Святых в России просиявших совершил помощник командира мотострелкового соединения ЮВО по работе с верующими военнослужащими отец Георгий.

Командующий 58-й общевойсковой армии ЮВО генерал-майор Сергей Рыжков, глава республики Северная Осетия Вячеслав Битаров, руководство республики и администрации Владикавказа, офицеры штаба 58-й армии ЮВО, юнармейцы возложили венки и цветы к Вечному огню у Мемориала воинской славы, почтили память павших героев минутой молчания. Салютные группы произвели выстрелы в память о погибших защитниках Родины.

Военнослужащие армии ЮВО свято чтят память о героях Великой Отечественной войны. Более 95 тысяч уроженцев Северной Осетии сражались в рядах Красной Армии и партизанских отрядах, каждый второй не вернулся с поля боя.

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