22.06.2020 (16:50)

В Новочеркасске прошла генеральная репетиция парада Победы

В Новочеркасске прошла генеральная репетиция парада Победы под руководством командующего 8-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенанта Андрея Сычевого.

В репетиции приняли участие более 1 тыс. военнослужащих Новочеркасского гарнизона ЮВО, а также порядка 450 представителей других силовых структур и ведомств, было задействовано более 60 образцов современной и исторической техники.

Вслед за пешими парадными коробками прошла механизированная колонна в составе: танк Т-34, ЗИС-3 «Катюша», БМ-13, бронетранспортёр БТР-82А, БМП-3, танки Т-72 Б3, миномётные комплексы 2С-12 «Сани», гаубица Д-30, гаубица 2А 65 МСТА-Б, БМ-21 «Град-М», «Панцирь-С» (ЗРПК), ПУ С-300, РЭМ-КЛ, ГАЗ-2330-14 «Рысь».

Также в небе над городом пролетели восемь современных самолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Завершилась репетиция исполнением участниками парада знаменитого военного марша «Мы – армия народа» композитора Георгия Мовсесяна.

При подготовке к торжественным мероприятиям проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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